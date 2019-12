Une réforme des retraites bien accueillie par les agriculteurs

Concernant leur retraite, les agriculteurs attendent qu'on leur récompense à leur juste valeur, car ils estiment contribuer aux richesses de leur pays tout au long de leur activité. Dans ses annonces sur la réforme des retraites, Edouard Philippe a fait la promesse d'augmenter la pension des agriculteurs et des indépendants à 1 000 euros par mois au minimum. Une mesure qui est plutôt bien accueillie par les concernés, qui ne réclament qu'un peu d'égalité entre les différents régimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.