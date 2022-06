Une région, un instrument : la craba d'Occitanie

Immersion dans l'ambiance médiévale du village de Cordes-sur-Ciel au son de l'un des instruments les plus originaux de la région. On en jouait déjà au XIVe siècle. Un instrument oublié au fil des siècles que Daniel Loddo, un passionné de musique traditionnelle, a fait renaître. Ils sont nombreux à être passionnés par la musique d'antan. Rencontre avec Fabrice Rougier et sa flûte au nom particulier. "C'est un instrument très ancien", a-t-il affirmé. Les ruelles de Cordes sont inspirantes, propices à la création. Christian, le luthier, s'est réinstallé récemment dans le village. Dans la sérénité, il confectionne des pièces exceptionnelles pour les plus grands musiciens. Comme ses aïeux, Aelys Loddo crée des airs aux couleurs locales empreints d'Occitanie et de nostalgie. Des musiques sublimées par son violon alto au timbre reconnaissable entre tous. Des notes qui résonnent depuis des siècles sur la place du village de Cordes. De quoi sublimer un peu plus cette cité médiévale occitane. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo