Une région, un instrument : l'accordéon auvergnat

Des notes entrainantes, un air d'accordéon, c'est toute la tradition du Massif Central. Patrice et Pascal nous jouent l'incontournable "Bourrée d'Auvergne". Sur la place principale d'Issoire, répétition générale des élèves de l'école de musique. Ils sont tous amoureux de leur instrument fétiche. "On vit avec. C'est la culture. C'est ce qui nous porte dans la vie" ; "C'est chouette de pouvoir faire de la musique" ; "Moi, je baigne depuis que je suis née là-dedans. L'accordéon, c'est un instrument très complet" ; "C'est une musique qui parle à travers les générations", ont confié les passionnés. Pauline et Maël sont deux copines en symbiose totale avec leur instrument. Ils ne sont qu'une vingtaine dans l'Hexagone à fabriquer des accordéons traditionnels. Tania s'est installée au cœur de l'Auvergne il y a quinze ans. Scier, panser, percer, assembler les touches avant de coller le soufflet... un travail au millimètre. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo