Une reine à l'humour so British

La reine Elizabeth II savait faire rire le G7, jouer avec James Bond ou l'Ours Paddington. On se souvient de tous ces moments où elle nous a surpris. Derrière l'apparente froideur, le poids de la tradition royale, il y a une face cachée qui est plus espiègle, à l'humour so British. Elizabeth II prenait un malin plaisir à braver les codes et les convenances. L'an dernier, elle a posé aux côtés des grands du monde. Ils étaient tous un peu figés au sommet du G7. Devant les photographes, c'est bien la souveraine qui déride tout le monde. "Est-on supposé faire semblant qu'on amuse ?", a-t-elle questionné. Trait d'esprit cinglant, même dans les moments solennels. Alors que Justin Trudeau a rappelé qu'il est le douzième Premier ministre canadien que sa majesté ait connu, la répartie d'Elizabeth II est royale : "Merci Mr le Premier ministre de me faire sentir si vieille". Elle savait provoquer l'hilarité. Elle est sans doute lassée par les protocoles lorsqu'elle décide de couper le gâteau de ses 94 ans avec un sabre. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Bourgeois