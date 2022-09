Une reine tant aimée dans tout le royaume

L'Union Jack est en berne ce vendredi matin et les habitants se sont rassemblés autour du marchand de journaux, mais la livraison a pris du retard. Parce qu'aujourd'hui, les exemplaires du Times, du Sun ou du Daily Mail sont très attendus comme des objets sacrés. Et si presque tous n'ont connu qu'Elizabeth II ici, "ce n'est pas une grande surprise, mais ça reste un vrai choc de perdre quelqu'un qu'on a connu toute notre vie". Christine, elle, se souvient de son couronnement qu'elle avait suivi à la télévision. Soixante-dix ans plus tard, elle lui vaut toujours une profonde admiration. A l'école, le programme des prochains jours a été bouleversé. Jim Holditch, le directeur a tenu à venir personnellement dire un mot aux élèves afin qu'ils soient conscients de vivre un moment d'histoire. La reine n'était pas que dans le cœur de ce village. Elle est partout sur les maisons, sur les grilles aussi, comme ici où l'on voit ses initiales et une rose qui vient d'être déposée de la couleur de ses sacs à main préférés. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette