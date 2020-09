Une rentrée avec de nouvelles règles dans les collèges

Ce mardi matin à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 180 élèves de sixième découvrent le collège. Port du masque obligatoire, prise de température, gel hydroalcoolique... la rentrée se déroule sous haute sécurité. L'une des règles qui a changé, c'est l'absence de distanciation dans la cour de récréation. Ces mesures ont été mises en place pour rassurer les élèves et leurs parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.