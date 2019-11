Une rentrée des classes particulière pour les enfants du Teil

Au Teil, les dégâts causés par le séisme ont été importants. De nombreuses écoles ont été fermées et restent encore inaccessibles. Grâce à la solidarité des habitants, les 180 élèves de l'école élémentaire du centre ont pu reprendre les cours dans la salle des fêtes qui a été aménagée en circonstance. Une organisation à laquelle les familles devront s'adapter au moins jusqu'aux vacances de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.