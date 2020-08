Une rentrée scolaire particulière pour 200.000 enfants de La Réunion

Les Réunionnais ont entamé ce lundi matin la nouvelle année scolaire. Une rentrée particulière, car le coronavirus n'épargne pas l'île. Pour éviter toute contagion dans les classes, de nombreuses précautions sanitaires ont été prises. Masques obligatoires pour certains élèves, mais également pour les enseignants. À Saint-Denis, par ailleurs, 26 écoles n'ont pas rouvert leurs portes. La rentrée est reportée au 24 août à cause de foyers épidémiques recensés dans plusieurs quartiers.