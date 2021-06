Le Havre : une réplique de la statue de la Liberté envoyée aux Etats-Unis

C'est le début d'un long voyage pour la célèbre jeune femme guidant le peuple vers la liberté. Première édition en bronze de la sculpture originale de Bartholdi, elle part rejoindre sa grande sœur de l'autre côté de l'Atlantique. Le musée des Arts et Métiers l'a réalisée il y a une dizaine d'années, grâce à l'un des trésors de sa collection : le plâtre peint et façonné en 1878 de la main du sculpteur français. Dans son socle, qui a la forme d'une proue de bateau, le visiteur découvre le projet de Bartholdi : celui de pouvoir admirer la vue en arrivant à New York. En 1886, soit huit ans plus tard, le rêve de Bartholdi devient réalité. Environ seize fois plus grande que son modèle, la statue de la Liberté à New York épate le monde entier. En retour, les Etats-Unis en offre une à l'Hexagone. Sur tous les continents, on s'en inspire et on la copie avec plus ou moins de bonheur. Selon la loi, douze tirages du modèle original sont autorisés. Les dernières statues de la Liberté pourront être proposées à des acheteurs et collectionneurs d'art.