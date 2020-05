Les collégiens de la zone verte reprennent les cours

Après deux mois de confinement, 150 000 collégiens ont repris le chemin de l'école ce lundi. Si certains sont ravis de retrouver leurs camarades, d'autres sont un peu plus angoissés, compte tenu du contexte sanitaire. Mais tout a été pensé pour que les règles sanitaires soient respectées dans les établissements. Des salles de classe à la cantine, tout est millimétré. La reprise du programme, quant à elle, est moins évidente. En effet, chaque élève a progressé à son rythme durant le confinement.