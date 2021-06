Une retraitée bloquée par l'hypermarché construit à côté de sa maison en Gironde

Depuis l'extension du centre commercial au Pian-Médoc il y a près de deux ans, Nicole Chanteloube se retrouve coincée par une porte d'accès en permanence fermée. Selon les heures, des portails sont fermés. Pour sortir, la retraitée doit emprunter l'accès principal de la zone. Mais parfois le dimanche, les jours fériés et chaque nuit... elle se retrouve enfermée dans l'enceinte. À près de 80 ans, dont 50 passés dans cette maison, Nicole vit adossée aux bois. Il n'y a pas d'autres routes pour rejoindre le domaine public et la situation l'inquiète. "Pour le moment, je suis bien portante. Si la nuit j'ai quelque chose, je fais quoi ?", s'est-elle interrogée. En cas d'urgence, mais aussi pour la vie quotidienne, Nicole se sent coincée et demande une voie d'accès pour elle. Un de ses amis a pris sa défense en affirmant que "tout le monde doit avoir accès au domaine public. C'est totalement incongru d'enclaver quelqu'un". Le directeur du centre commercial que nous avons sollicité n'a pas souhaité répondre à nos questions.