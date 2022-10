Une rock star dans mon village : Mick Jagger en Touraine

Quand il n'est pas sur scène, Mick Jagger vient régulièrement à Pocé-sur-Cisse. C'est un charmant village de 1 600 habitants. Au salon de coiffure, Josette avoue l'avoir déjà abordé: "je l'ai croisé un jour de fête du patrimoine. Je lui ai avancé un disque de nos concerts d'orgues et j'ai dit ça vous changera". Le papi du rock a acheté ce château du XVIIIème siècle à l'entrée du village, en 1980. En toute discrétion, il était ici pendant le confinement. Il y a même tourné une vidéo pleine d'humour, diffusée dans une émission américaine et sur les réseaux sociaux. La présence d'une légende que Jean-Pierre, 80 ans, célèbre à sa manière. "Je m'arrête toujours chaque fois que je passe en vélo", témoigne-t-il. Ce lien entre Mick Jagger et la Touraine daterait de son enfance, et de vacances passés tout près de Pocé, au camping d'Amboise. Beaucoup l'ont déjà croisé dans la cité des bords de Loire. Les jours de marché par exemple. Le chanteur a aussi ses habitudes chez le plus ancien chocolatier de la ville. Chacun ici respecte la tranquillité du châtelain le plus rock and roll qui fêtera l'été prochain son 80ème anniversaire. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély