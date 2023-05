Une roseraie pour une nouvelle vie

Parcourir ces allées, c'est la garantie d'une balade sensorielle, un spectacle olfactif et visuel. À 70 ans, Jacques Barbary, par l'intermédiaire de SOS Villages, cherche quelqu'un pour reprendre la roseraie qu'il a créée il y a trois décennies. "Ce que je voudrais, ce n'est pas la laisser en main à n'importe qui. Ce que j'aimerais, c'est avoir quelqu'un qui a la passion de la rose", confie Jacques. Avec passion, il explique et guide les visiteurs. Beaucoup viennent d'ailleurs ici pour glaner des conseils. La reprise de cette roseraie comprend aussi une espace boutique et une salle de restaurant. Geneviève Barbary, l'épouse de Jacques, l'avait transformé en salon de thé. "Les gens venaient de Pau pour boire notre chocolat, qui était délicieux, les crêpes. Ils mangeaient et ils passaient l'après-midi, ils se retrouvaient. C'était la simplicité, le cocon familial", raconte-t-elle. Un cocon qui abrite plus de 3 050 variétés de roses, et offre une vue imprenable sur les Pyrénées. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin