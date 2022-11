Une route supprimée pour préserver la plage

Pour prendre soin de notre planète, certaines communes repensent l'aménagement de leur littoral soumis à l'érosion. Une dune face à la mer, un accès entouré d'arbres, la plage du Petit Travers en Méditerranée semble préservée. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Six ans plus tôt, il y avait un parking au bord de la plage. Des centaines de voitures s'alignaient près du sable. Aujourd'hui, cette route n'existe plus. Elle n'a laissé derrière elle qu'une trace au milieu du sable. Juste à côté, il y a également une piste cyclable. Le coût des travaux est à 4,5 millions d'euros, car il a fallu aussi réensabler la dune. Les résultats sont là : "on retrouve des espèces qui avaient disparu auparavant, des plantes et des animaux. La végétation participe à maintenir la dune en place", affirme Sylvain Ribeyre, directeur général adjoint. En clair, cela ralentit l'érosion du littoral, causée par la montée des eaux. Le plaisir est aussi visuel. C'est un aménagement où tout le monde est gagnant, mais qui ne fonctionne qu'avec de l'entretien. Les sentiers sont surveillés et les chemins sont régulièrement réparés pour préserver la végétation. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Delabre, C. Arrigoni