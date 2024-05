Antilles : une saisie de cocaïne à 35 millions d'euros

Dans cette petite embarcation, un hors-bord sans nom ni immatriculation, les gendarmes français mettent la main sur une dizaine de ballots de cocaïne. La saisie totale est estimée à 1,8 tonne de drogue pour une valeur marchande de 35 millions d'euros. Les trafiquants, eux, ont eu le temps de fuir en voyant arriver les forces de l'ordre qui agissaient sur la base d'un renseignement. La saisie a eu lieu à Marigot sur l'île de Saint-Martin, qui se trouve sur les routes d'exportation illégale de la cocaïne. Une drogue qui transite par le Venezuela en direction des Antilles et de la Guyane française avant d'être acheminée vers les côtes d'Europe et d'Afrique. La drogue qui transite par les Antilles est ensuite reconditionnée à bord d'embarcations plus importantes, comme ce bateau de pêche, à bord duquel la Marine française a saisi plus de dix tonnes de cocaïne en mars dernier. L'année dernière, 33 tonnes ont été interceptées par les forces françaises. Plus de la moitié vient des Antilles et de la Guyane. TF1 | Reportage B. Christal, C. Chevreton