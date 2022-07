Une saison estivale masquée ? Commerçants et restaurateurs s’inquiètent

L'épidémie de Covid repart à la hausse. Mardi, plus de 150 000 contaminations ont été enregistrées. Un niveau qu'on n'avait plus atteint depuis la fin du mois d'avril. Avec l'arrivée des touristes, le masque fait lui aussi son grand retour dans les rues de Biscarrosse (Landes). "C'est bien qu'ils viennent voir notre région, mais je pense qu'ils arrivent avec des petits cadeaux", "pour moi c'est vraiment du bon sens, autant essayer de limiter les dégâts", précisent quelques habitants. La population est multipliée par dix pendant la saison estivale. Alors, la hausse des cas de Covid est une mauvaise nouvelle pour les commerçants. Ici, on compte sur le sens des responsabilités de chacun. Le risque, c'est de devoir fermer en cas de cluster. Un restaurant a déjà un salarié malade. Il ne faudrait pas que tous ses saisonniers se retrouvent positifs en même temps. Les touristes, eux, ne sont pas contre une nouvelle obligation de port du masque pour sauver les vacances. Sur les sept derniers jours, l'évolution des cas de Covid recensés explose en Nouvelle-Aquitaine. Rien que sur les Landes, on voit une hausse de 42% en une semaine. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau