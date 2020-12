Une seconde vie pour les jeux de société

Pour Brigitte Thomas, l'objectif de la matinée, c'est remettre à neuf un Monopoly. Elle fait un nettoyage complet, mais pas question que l'âme du jeu disparaisse. Reste à compter les cartes, les billets et compléter s'il manque des pions. En tout, il lui faudra deux heures de travail. Rénover des jeux de société, Brigitte en a fait son métier. Cette ancienne salariée d'un centre social accumule des montagnes de boîtes. Dans sa cuisine et son garage, il y en a partout. Tout a commencé par un besoin d'argent. Elle a vendu sa collection et cela a bien marché. Elle rachète tous ces jeux à des associations et reçoit aussi des dons. Pour l'heure, 3 000 boîtes attendent d'être rénovées. Une fois restaurés, les jeux sont vendus sur Internet à moitié prix. En 2019, ils ont expédié 600 colis à Noël. Le Stratego figure parmi les meilleures ventes. À la fin du mois, Brigitte ne peut pas encore se payer de salaire, mais qu'importe, elle en stocke de plus en plus. Au total, c'est près de 15 000 jeux qui attendent de trouver une seconde vie.