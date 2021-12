Une semaine après les inondations, le nettoyage commence enfin dans le Nord

C'est le début de la fin des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les habitants auront passé toute la semaine dernière le pied dans l'eau. Elle vient enfin de se retirer et ils peuvent commencer à nettoyer pour retrouver une vie normale. Cathy et Cassandra épongent depuis ce lundi matin. Elles viennent de découvrir l'appartement. C'est un choc. Quasiment une semaine les pieds dans l'eau, la décrue a été très lente. L'inondation a fait des dégâts. Nathalie se retrouve avec des murs totalement gorgés d'eau. Avec 40 centimètres d'eau dans toute sa maison, la liste des réparations s'allonge. Elle a rassemblé dans un dossier les factures des objets endommagés. Tous les sinistrés espèrent être remboursés. La visite des agents municipaux est déterminante. "On fait le relevé afin que la mairie puisse déposer le dossier pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle", explique Roselyne Decoster. Celle-ci devrait permettre aux sinistrés d'être plus largement remboursés. Un soulagement pour traverser cette épreuve. TF1 | Reportage V. Lamhaut, V. Casanova