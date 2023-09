Une semaine de chaleur tardive

Sur la plage d'Ouistreham (Calvados), le soleil tape et le thermomètre grimpe jusqu’à 30 degrés. C’est exceptionnel en Normandie. Certains Ouistrehamais apprécient cette chaleur et comptent bien profiter de ces vacances tardives. Pieds dans l’eau, maillot de bain et cheveux mouillés, il y soufflerait presque un air de vacances. Chez certains restaurateurs, le téléphone n’arrête pas de sonner. Les réservations s’enchaînent. La chaleur est aussi bon signe pour les glaciers. Mais 30 degrés, et même plus dans certaines régions, cette météo pour le mois de septembre est-elle normale ? "Deux dépressions. Une sur le Portugal, l’autre sur la Grèce, qui bloquent un anticyclone et qui vont rester sur la France pendant toute la semaine et nous génère un flux de Sud. Donc, ça veut dire que c’est de l’air extrêmement chaud », affirme Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1-LFI. En Normandie, le pic de chaleur sera atteint demain avec des températures allant jusqu’à 34 degrés. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby