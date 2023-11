Une semaine les pieds dans l'eau : un combat quotidien

Ils sont arrivés en renfort face à l'urgence de la situation. Ce sont 70 agents de la sécurité civile du Var qui ont traversé l'Hexagone pour installer quatre machines dans le Pas-de-Calais. L'eau de l'Aa est pompée et reversée dans un canal. Une seule machine pompe l'équivalent de deux piscines olympiques par heure et tourne en continu. "Cette accumulation d'eau engendre un risque potentiel. Donc là, aujourd'hui, on est sur un principe de précaution. On pompe pour essayer de soulager", explique Christophe Monsterleet, directeur du pôle technique de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer (Pas-de-Calais). La police municipale est elle aussi mobilisée. La rivière est une nouvelle fois sortie de son lit, il faut évacuer le quartier. Les habitants sont lassés. Ces dernières heures, Jean-Pierre a vu le niveau de la rivière monter encore et encore, impuissant. Par ailleurs, de fortes précipitations sont attendues ce vendredi après-midi. Une accalmie est prévue ce week-end, mais la pluie devrait encore tomber ce midi. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Merle, F. Maillard