"Une semaine pour l’emploi" : agent de sécurité, un métier qui recrute

Bruno Willems donne les dernières directives à ses agents de sécurité. En plus de leur mission de sécurisation, désormais, ils doivent également s'assurer du respect des gestes barrières et contrôler le pass sanitaire. Mais avec la crise du Covid, faute d'événements, beaucoup d'agents ont quitté le métier et ne sont pas revenus. Perte estimée : 30% des effectifs. Forcément, le gérant a du mal à remplir le planning. Pour bien faire, il aurait besoin de 50 agents supplémentaires. Les agents qui sont restés n'ont jamais autant travaillé. Ils cumulent les heures supplémentaires, ce qui fait grimper leur salaire. Pour pallier la pénurie, le gérant a donc eu une idée : créer sa propre école de formation. En effet, pour travailler dans la sécurité, il faut un diplôme et 175 heures minimum. Ensuite, on peut se spécialiser comme en cynophilie par exemple. Dans une autre société plus petite, c'est le même constat. En ce moment, le gérant recherche activement sept agents. Faute de personnel depuis la rentrée, il a refusé trois contrats, soit 15 000 euros de perdus.