Une semaine pour l’emploi : ce qu’il faut savoir

En premier lieu, il suffit de taper unesemainepourlemploi.fr dans la barre d'outils et vous accéderez à une plateforme qui compte déjà plus de 11 000 offres d'emploi, dans tout type d'activités et pour tout type de contrats. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il faudra remplir la rubrique du métier qui vous intéresse, le type de contrat que vous souhaitez et la région. Puis, vous obtiendrez une liste de propositions qui correspondent à votre choix. Si, en revanche, vous êtes une entreprise à la recherche d'un candidat, il suffit de remplir cinq rubriques pour pouvoir trouver la perle rare. Que vous soyez artisan, chef d'entreprise ou demandeur d'emploi, cette plateforme est faite pour vous et c'est grâce à vous que ce site va monter en puissance. L'année dernière, plus de 210 000 offres d'emploi ont été proposées sur cette plateforme grâce, justement, à la mobilisation de tous. À noter que cette semaine dédiée à l'emploi se tiendra du 18 au 22 octobre.