Une semaine pour l'emploi : KparK cherche des commerciaux

Le poste de commercial n'est parfois pas évident car il nécessite beaucoup de motivation. Au sein de KparK, une entreprise de menuiserie, 30% des commerciaux abandonnent au bout d'un an. Elle profite ainsi de l'opération Une semaine pour l'emploi pour en recruter une centaine. Le salaire mensuel est de 1 800 euros bruts auxquels vont s'ajouter de nombreuses primes. De plus, les débutants sont acceptés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.