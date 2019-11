Une semaine pour l'emploi : un artisan retrouve du travail

L'opération "Une semaine pour l'emploi" met en relation les entreprises et les chômeurs. Depuis le lancement de la quatrième édition, plus de 150 000 offres d'emploi sont disponibles sur le site. Parmi elles, une annonce de Thierry Giron, gérant d'une entreprise de rénovation, qui cherchait un menuisier. Celle-ci a été répondue par Thomas Kennel dont le profil correspondait aux attentes de la société. En CDI, il fera définitivement partie de la société après deux mois d'essai concluant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.