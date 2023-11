Une semaine sans électricité : pourquoi est-ce si long ?

L'électricité fait enfin son retour après une semaine de système D dans cette famille. Mais c'est bientôt la fin de la galère, car juste derrière leur fenêtre, il y a deux camions d'Enedis. Et pour encourager les équipes sous la pluie, quoi de mieux qu'un bon café. "Partout où on va, les gens sont gentils", dit un ouvrier. Un peu plus tôt ce matin, la journée de ces techniciens a commencé autour d'un petit déjeuner. Il fallait prendre des forces. "Une journée peut durer jusqu'à 20 heures", affirme un technicien. Depuis mercredi dernier, cette vingtaine de techniciens a quitté la Bourgogne, onze heures de route en camions, pour venir en renfort dans le Finistère. Avant de partir sur le terrain, le rappel de sécurité est obligatoire. Et c’est parti pour la première intervention. Il faut s'adapter à chaque situation. À la fin de la matinée, le courant est rétabli dans une ruelle. Il reste encore aujourd'hui 36 000 foyers sans électricité en Bretagne. On en comptait près de 800 000 il y a une semaine. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens