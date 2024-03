Une série d'attaques sur le sol russe

La ville russe de Belgorod, près de la ligne de front, déjà ciblée hier par drones ukrainiens dont l'un au moins s'est abattu sur cet immeuble d'habitation, a encore été bombardée ce samedi matin. Deux morts selon le gouverneur local. Ce dernier vient d'annoncer la fermeture des écoles et des centres commerciaux par sécurité, mais Vladimir Poutine, en plein scrutin présidentiel, minimise l'effet de ces attaques. "Les forces et les moyens utilisés par l'ennemi s'élèvent à plus de 2 500 personnes, 35 chars et environ 40 véhicules blindés de combat. L'ennemi n'a eu de succès dans aucune des directions, a été repoussé et s'est retiré de tous les endroits avec de lourdes pertes", a-t-il déclaré. Depuis une semaine pourtant, les images de frappes ou d'incursions ukrainiennes en territoire russe se multiplient, peut-être, face à la pression russe qui s'intensifie sur le terrain. Même Koursk, relativement éloigné, aurait été touché. Pas toujours faciles à vérifier, les vidéos illustreraient le harcèlement annoncé sur l'arrière des lignes russes. TF1 | Reportage O Santicchi, C. Simonnot