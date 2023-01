Une solution pour soulager les urgences

A Thionville (Moselle), les CMSI sont des centres médicaux indispensables pour de nombreux patients. Ici, il n'y a pas besoin de rendez-vous, car les médecins disposent de matériels nécessaires pour assurer les petites urgences. Le docteur Libot qui enlève le plâtre de Susan a créé le premier CMSI, près de Nancy il y a dix ans. Étant un ancien médecin urgentiste, il a compris qu'il manquait une structure médicale entre le généraliste et les urgences hospitalières. Chaque structure dispose d'un secrétariat et d'infirmières qui facilitent le travail des médecins. Le docteur Thiebaut est généraliste et pour les mêmes honoraires, elle préfère s'exercer en CMSI. On peut faire des radios et donc prendre en charge des fractures non compliquées, nous confie-t-elle. Au total, onze centres de ce type existent dans le pays et le docteur Thiebaut a les moyens d'en ouvrir seize autres cette année en espérant une aide du gouvernement, surtout face à la lenteur administrative. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse