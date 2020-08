Une sortie en mer pour croiser les dauphins dans le golfe de Gascogne

À Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), il faut scruter l'océan patiemment et guetter chaque éclaboussure pour espérer voir des cétacés. En guise de récompense, les vacanciers ont pu observer un groupe de dauphins qui jouent entre eux, se croisent et puis sautent. Ils peuvent aussi les voir et les écouter, grâce à un micro plongé dans l'eau. Les passionnés veulent avant tout protéger ces baleines et ces dauphins en sensibilisant à leur protection, afin qu'ils puissent nager encore longtemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.