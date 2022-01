Une soupe de poissons à la mode de Bretagne

Alors que l'aube se reflète, on n'entend qu'eux. À l'heure où certains chalutiers larguent les amarres, ils prennent possession des quais. Dans tous les ports bretons, les goélands guettent les retours de pêche. Les froids de journée d'hiver, Alain Billebeaud en fait de même. Il a fait de la soupe de poissons sa spécialité. Séduit par la grisaille finistérienne, le retraité est emballé par les caprices des éléments. Il aime retranscrire la Bretagne dans l'assiette. Commençons par les légumes, la base de toutes les soupes. Pour les accompagner dans le fond de la marmite, de l'huile d'olive, mais aussi forcément un peu de beurre. Le temps de laisser ce mélange bouillir, il faut couper les poissons. C'est ainsi que de généreux morceaux viennent rejoindre les légumes. On les laisse cuire pendant près de 30 minutes, le temps de préparer la rouille, indispensable accompagnement de la soupe de poissons. Une sorte de mayonnaise épicée dans laquelle on ajoute piment, paprika, concentré de tomates pour la couleur et pomme de terres écrasées pour la consistance. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier