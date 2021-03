Une SPA des plantes : la bonne idée d'un pépiniériste

Elle a égaillé votre salon, mais elle n'a plus vraiment la forme, et vous êtes tentés de la jeter. Le dracaena de Sophie a failli connaître ce sort funeste avant de franchir les portes de l'hôpital des végétaux. À Lyon (Rhône), Nicolas Talliu, fondateur de la société protectrice des végétaux, remet sur pied les plantes malades et leur donne une seconde vie pour une dizaine d'euros. Quand leurs propriétaires n'en veulent vraiment plus, c'est chez lui que les plantes se retrouvent avant d'être vendues. L'infirmier va aussi chez les grossistes, car dans le monde des végétaux, seules les plus belles seront sur le podium des fleuristes. Une seule imperfection et c'est la poubelle. Pourtant, les clients de Nicolas sont nombreux à tomber sous le charme de ces fleurs imparfaites, 50 % moins chers en moyenne. Et si vous déménagez ou partez faire un tour du monde, Nicolas veillera sur vos bébés pour six euros par semaine. Vous n'avez donc plus aucune raison de vous en séparer, elles ont sans doute encore de beaux jours devant elles.