Une spéléologue décède en sauvant des enfants

Ce vendredi matin à l'entrée de la grotte des cuves de Sassenage, le torrent est toujours d'une grande violence. La subite montée des eaux a coûté la vie à une spéléologue chevronnée. Sabine Lorne, âgée de 55 ans, était mère de trois enfants. Elle venait de secourir in extremis une collégienne en difficulté quand elle a été emportée par le courant. Toute la journée de jeudi, spéléologues du Secours français, pompiers et gendarmes de haute montagne sont intervenus pour éviter le pire. Une classe de 28 collégiens de 5ème de l'agglomération grenobloise était notamment en visite dans les cuves. Ils ont été bloqués par une crue exceptionnelle. Répartis en quatre groupes, tous les collégiens ont pu être évacués sains et saufs, mais deux guides et une enseignante sont restés piégés. Les secours ont découvert le corps sans vie de la spéléologue quand ils ont pu rejoindre les élèves en fin de journée. A Sassenage, les habitants sont partagés entre tristesse et interrogation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort. TF1 | Reportage C. Buisine, J. Chaize