Une station, 17 moniteurs de ski de la même famille !

Dans la famille Nicoletta, voici Camille, 25 ans, la petite-fille. Je demande à présent la grand-mère Nadine et les oncles Petit Alain et Gérard. Et la liste pourrait durer encore longtemps. Dans cette station de l'arrière-pays niçois, ils sont 17 moniteurs de ski de la même famille. À l'origine de cette dynastie, il y a un Alain, le grand-père. À 74 ans, il dévale toujours les pistes. Son secret pour une transmission réussie : que les enfants n'apprennent pas avec les parents. Recette gagnante, car son fils Julien est aujourd'hui directeur de la station et avec son petit-fils Timéo, dix ans, la relève est déjà assurée. Trois générations réunies sur les skis, il y a de quoi s'y perdre. Alors chaque année, une photo de famille s'impose. Décryptage entre cousins. Une lignée en rouge et blanc qui peut enfin se réunir lorsque le soleil se couche et que les cours se terminent. Si vous allez skier à Valberg, assurez-vous d'avoir le prénom de votre moniteur, le nom de famille ne suffira pas. TF1 | Reportage J. Garrel, B. Taïb