Une station-service communale, l’essence de proximité dans le Finistère

Ils l'attendaient avec impatience. Une station-service communale flambant neuve. Voilà 30 ans que les habitants de ce petit village du centre de Bretagne n'avaient plus de pompe à essence. La station-service a du succès. Une bonne nouvelle, d'autant plus qu'elle est ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Mais le prix est évidemment plus élevé comparé à la grande distribution, soit six à huit centimes plus cher. "En terme de coûts, ça ne dérange pas du tout. On a moins de kilomètres à faire", confie un automobiliste. Préserver la dynamique des petits commerces du bourg est le premier objectif de la station-service communale. L'équipement n'aurait jamais pu voir le jour sans le partenariat entre la mairie et une entreprise locale spécialisée dans la livraison d'énergie. La société de Monsieur Lollier assure la gestion de la station-service. Ce type de projets se développe en Bretagne. On en compte quatre en ce moment. Celle de Spézet est la dernière en date. Reportage > TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel,