Une surtaxe pour les commerces vacants à Sarreguemines

À l'abandon depuis quinze ans, ce local est l'un de ceux qui donnent une mauvaise image de Sarreguemines. Ici, 15% des magasins sont vides, pas attirant pour les clients. "Il n'y a plus de vie dans le centre-ville. On trouve tout, soit sur Internet, ou on apprend une autre façon d'acheter", lance une habitante. La municipalité a décidé des augmentations de la taxe foncière pour les cellules commerciales vides, plus 20% la première année, plus 30% la deuxième, et plus 40% la troisième année. Le but, faire revenir tous les types de commerce dans le centre-ville. Cette nouvelle taxe forcera peut-être les propriétaires à remettre leurs locaux sur le marché. Sylvain Blatt, agent immobilier, s'est donné pour mission de trouver des commerçants pour ces cellules inoccupées. Le plus dur est de convaincre les propriétaires de baisser les loyers. À Sarreguemines, certains locaux se louent désormais 10 à 40% moins cher. Des aides existent pour financer l'aménagement des nouvelles boutiques. TF1 | Reportage G. Gruber, G. Gravina