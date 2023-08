Dépression Patricia : comment expliquer ce phénomène "inhabituel" au début du mois d'août ?

Une partie de la France connait des rafales de vent et des précipitations importantes, ainsi que des températures plus basses que d'ordinaire. "Ce n'est pas exceptionnel. En revanche, c'est inhabituel", explique Louis Bodin. C'est l'anticyclone des Açores qui conditionne le beau temps pendant l'été. Actuellement, celui-ci régresse vers l'Atlantique. Et à la place, les dépressions qui sont d'habitude bloquées sur l'Écosse ou l'extrême nord glissent vers le sud et arrivent sur le territoire. Résultats : plus de nuages, plus de pluies et plus de vents.