Une tempête de sable traverse la France

Les pistes d’Avoriaz comme plongées dans un film sépia et la ville d’Autun prise dans un épais brouillard orangé. Des Pyrénées à La Rochelle, le ciel a pris cette étrange couleur ocre accompagnée de pluie de sable. Par conséquent, ce mardi matin, à Tours, c’est le grand nettoyage pour Anne-Sophie. À l’origine de ce phénomène surprenant : une tempête de sable tout droit venu du Sahara. À Arcachon, les premières bourrasques de poussière arrivent tout juste, au grand dam de certains restaurateurs. Après un passage par le Maroc, puis par l’Espagne, ces vents chargés de sable atteignent maintenant l’Hexagone. Un phénomène appelé "sirocco". Étienne Blot, météorologue, l’explique : "On a, à la fois, un fort vent du désert qui soulève les particules et un vent du Sud continu jusqu’en Europe, qui permet d’amener ces particules et de créer cet épisode remarquable par l’intensité, mais aussi par la durée". Bonne nouvelle, ces masses d’air s’accompagnent aussi de températures très douces pour la saison. Une situation qui devrait durer encore plusieurs jours. TF1 | Reportage L. Merlier