Une tempête solaire frappe la Terre !

Régulièrement, tous les onze ans environ, le soleil, cette boule de feu qui illumine nos vies, se réveille. Sa surface est alors secouée d'éruptions gigantesques. En comparaison, notre Terre paraît bien petite. Chacune de ces projections de matières envoie dans l'espace d'immenses bouffées de particules qui voyagent à deux millions de km/h. Elles ricochent sur le bouclier magnétique de la Terre et sont à l'origine du magnifique spectacle des aurores boréales. Mais elles peuvent aussi avoir des conséquences moins agréables pour la vie des Terriens. "Ça va risquer de perturber les télécommunications spatiales, et donc les satellites. Ça pourrait aussi perturber un peu la navigation aérienne et la navigation maritime parce qu'une tempête solaire peut être associée à une tempête géomagnétique", explique Gilles Dawidowicz, secrétaire général de la Société Astronomique de France. En mars 1989, une de ces tempêtes solaires avait fait disjoncter les réseaux électriques du Québec et plongé six millions de foyers canadiens dans le noir. C'est pourquoi les scientifiques surveillent de près cette activité. TF1 | Reportage C. Chapel, S. Vignon