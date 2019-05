Une toile de la série des "Meules" de Claude Monet adjugée à plus de 110 millions de dollars

Dans la soirée du 14 mai 2019, lors d'une vente aux enchères à New York, une toile de Claude Monet a été vendue à près de 111 millions de dollars. Il s'agit d'un tableau de la série des "Meules". Une œuvre que l'artiste a peinte dans sa maison de Giverny, en Normandie, au XIXème siècle. Les habitants de la localité sont très fiers des exploits du peintre. Par ailleurs, plusieurs personnes viennent visiter l'endroit que Claude Monet a reproduit sur son tableau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.