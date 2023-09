Une tombola pour devenir le roi d'un week-end

L'heureux élu pourra se faire masser, boire un verre, et ensuite aller se faire couper les cheveux dans des établissements différents, dans une même rue. Une nuit à l'hôtel, cinq repas au restaurant, des bons d'achat de 50 euros dans 20 commerces... pendant 48 heures dans cette rue nantaise, quasiment tout sera gratuit pour les deux gagnants d'une tombola exceptionnelle. L'idée de Jean-Marc Laurent est de faire connaître la rue au-delà de Nantes, et faire vivre ces nombreux commerçants. Ce jeudi, plus de 2 000 personnes ont participé à la tombola, et ils sont nombreux à rêver de ce week-end : "Ça tombe très bien. Je me dis, si je peux gagner encore plus de temps juste après mes vacances, ce serait génial". Cette tombola peut intéresser tout le monde même les gens du quartier : "Il y a des établissements où je n'ai pas goûté encore ce qu'ils font, alors ça peut être l'occasion". Impossible de ne pas passer un bon moment. Tout le monde se réjouit déjà d'accueillir ces deux gagnants, mais aussi tous les participants de cette tombola exceptionnelle. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon