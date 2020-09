Une tornade a traversé l'Île d'Oléron en faisant des dégâts

Le passage d'une tornade a laissé des traces indélébiles ce mercredi sur l'Île d'Oléron (Charente-Maritime). Dans les rues de la commune, les habitants sont encore sous le choc. Mercredi vers 16h30, des trombes marines ont traversé l'île d'est en ouest jusqu'à la côte charentaise. Les pompiers recensent une cinquantaine de toits endommagés. Maison de retraite, supermarché et crèche du village ont également été détériorés.