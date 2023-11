Tornade sur un village du Gard : des dégâts impressionnants

Lundi après-midi, dans le village de Poulx, une tornade se forme. Sur ces images, on constate les premiers débris d'une habitation qui s'envolent. Le sifflement montre la force des rafales de vent. En quelques secondes à peine, la maison d'une femme a été en partie détruite. "Il y a eu un énorme boum. On n'a pas compris ce que c'était. Je pense que c'est la toiture qui s'est écroulée", raconte-t-elle. Le toit de la terrasse éventré et un mur effondré, causés par la tempête. Et à l'intérieur de l'habitation, sa chambre s'est écroulée. Au total, deux toitures sont touchées et des dizaines d'arbres sont déracinés, projetés sur la route. Juste à côté, on trouve une charpente emportée par le vent qui a percuté une maison en construction. "Il y avait une porte et tout était fermé. Et voilà, cette planche qui est venue, et a tout défoncé", décrit un homme. Les travaux étaient presque terminés. Aujourd'hui tout est à refaire. Il s'agit d'un phénomène météo très rare. Moins de 50 tornades sont observées chaque année en France. Aucune victime n'est à déplorer, mais de longs travaux de réparation sont à prévoir. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia