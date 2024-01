Une tornade balaie deux villes belges, des dégâts impressionnants

Agnès a tout perdu en très peu de temps. Face ànotrea caméra, elle trouve difficilement les mots. Avec ses enfants, elle travaillait dans une serre à Wavre-Notre-Dame (Belgique). Une petite entreprise familiale, emportée par la tornade. "Tout est détruit. (…) Mais on ne peut rien faire. On n’est pas blessés, et ça, c’est le plus important", se console-t-elle. Dans la petite ville près de Bruxelles ce jeudi matin, partout dans les rues, on trouve des tuiles, des toitures, et même des mobiliers de jardin projetés à des centaines de mètres. Une retraitée n'en revient toujours pas. Hier, elle était chez elle au moment de la tornade. Elle raconte qu'elle était dans sa salle de bain quand elle a entendu un bruit sourd. "Je suis allé voir ce qu'il s'est passé et j'ai vu tous les dégâts", confie-t-elle. Ce phénomène a laissé des dégâts considérables. Hier, le vent était si fort que les toitures s'envolaient. Les vents violents ont seulement fait des dommages matériels ; aucune victime n'est à déplorer. TF1 | Reportage J. Quancard, F. Maillard, F. Petit