Une tornade balaie un village

Des rues jonchées de débris. Ces images sont filmées il y a quelques instants par un couple de restaurateurs sidéré. "C’est une tempête qui a duré à peu près une minute et demie, ça a tout arraché", rapporte le mari. Les dégâts sont importants au centre du village, dans les commerces mais aussi autour de la place principale. Des toits de maison et de boucherie se sont envolés. Ils ont été emportés par un phénomène climatique d’une rare violence. Peu avant dix heures ce matin, une tornade s’abat sur le Nord de la Vienne, dans cette commune de Saint-Jean-de-Sauves. L’Ehpad est aussi touché. "C’était très impressionnant. Cela n'a duré que quelques secondes. Nous avons notre salle d’animation qui n’est plus accessible puisque l’ensemble du plafond a été arraché. On voit aussi des dégâts au niveau du restaurant", confie Audrey Prévost, la directrice. Mais il n’y a eu aucun blessé, ni parmi les résidents de l’Ehpad ni dans le reste de la commune. TF1 | Reportage E. Lefebvre