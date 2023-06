Une tornade détruit un quartier

Aux Etats-Unis, les tempêtes se poursuivent. Près de 700 000 personnes sont privées d'électricité. Dans l'Indiana, une tornade gigantesque a été filmée de très près. Les images sont impressionnantes. Dans un bruit saisissant, cette tornade a emporté des vitres, des murs, des maisons en quelques secondes. Des habitants paniqués filment la scène : "Je n'ai jamais vu un truc comme ça". Certains préfèrent partir tant qu'il en est encore temps. Dans la banlieue sud d'Indianapolis, sur le passage de la tornade, des maisons ont été écrasées, des troncs d'arbres déracinés et des pans de murs détruits. Les habitants constatent les dégâts impuissants. Il est encore difficile pour cette femme de réaliser : "J'ai attrapé mon chat et j'ai couru. Une poutre en bois a volé à travers la fenêtre. J'ai failli être touchée". Juste après la tornade, plus 16 000 foyers étaient sans électricité dans l'Indiana. Selon les autorités, au moins une personne a été tuée. Les secours continuent à chercher de potentielles victimes. TF1 | Reportage N. Ly, S. Plet, M. Lezis