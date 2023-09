"Apocalyspe" en Mayenne : une tornade provoque de gros dégâts

Il suffit de voir les bâtiments agricoles de cette exploitation ce lundi matin pour saisir la violence du tourbillon. Vers 17h30 dimanche, Emmanuelle aperçoit la tornade au loin, et elle se réfugie dans sa maison : "J'avais l'impression que c'était l'apocalypse qui s'abattait sur nous". Heureusement pour eux, la maison a tenu, mais les dégâts matériels sont importants. La tornade, très localisée, a ensuite continué le long d'une route, arrachant tous les arbres et les toits sur son passage. Bruno et ses enfants ont à peine eu le temps de réaliser : "Un calme plat, puis j'ai regardé en l'air, et les nuages, ils commençaient à tourner sur eux-mêmes". Tout le monde s'en sort indemne, mais c'est le travail d'une vie qui s'est envolé. En attendant les assurances, les charpentiers tentent déjà de sécuriser les habitations. Et chez les habitants, le choc laisse place à la solidarité. Roland est venu prêter main-forte à son voisin. À Juvigné, plusieurs centaines d'habitations sont encore privées d'électricité. La mairie espère que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré par l’État. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau