Une tornade traverse Chicago

Avec une ambiance de fin du monde, les sirènes résonnent dans un Chicago désert. Les habitants se terrent chez eux, sur ordre des autorités. À 19 heures, mercredi soir, c’est une tornade qui les inquiète tant. Un automobiliste voit les débris voler aux abords de la troisième plus grande ville des États-Unis. Plusieurs tornades se forment. Elles sont particulièrement menaçantes pour l’aéroport international. Les avions sont cloués au sol, avec 300 vols annulés et des milliers de voyageurs bloqués. L’alerte est levée au bout de plusieurs heures. Quelques dégâts mineurs sont relevés dans l’État de l’Illinois. Plus de peur que de mal. "Au moins, tout le monde va bien ; c’est le plus important. Le reste, c’est du matériel.", confie Jason Wojcicki, habitant de Hodkings. Les Américains sont presque habitués à ces tornades. Ils en subissent au moins un millier par an. TF1 | Reportage E. Lefebvre