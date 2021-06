Une Toulousaine répertorie les virelangues dans un livre

"Pruneau cuit, pruneau cru", "poche plate, plate poche"... On appelle ces petites phrases des fourchelangues. Les plus connues parlent de chaussettes ou de chasseurs sachant chasser. Pour Hanae Lecasio, ce sont des casse bouches. Dans son petit livre, elle en a répertorié 230. Certaines sont périlleuses mais toutes sont amusantes. "Quand on les répète à la fin, on se demande si c'est vraiment du français", affirme-t-elle. Ces casse bouches ont été classés en fonction de leur sonorité. Il y a ceux pour zozoter et plus dur, ceux pour "creucreuter". "Le but c'était de faire un livre qu'on peut sortir comme un jeu de cartes. On a du rire et de la joie à rattraper. On n'attend que ça", confie son auteure. Une partie des ventes du livre sera reversée à une association d'aides aux étudiants en difficulté. Il vous redonnera le sourire et vous incitera peut-être à créer vous-même vos casse bouches.