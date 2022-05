Une transhumance traditionnelle à Chambord

Rassurer la brebis, passer délicatement la tondeuse, et voilà une tonte royale. "La technique, c'est de tenir la brebis avec les jambes. Elle est posée et calme, c'est ce qu'il faut chercher", explique un professionnel. Pour la tonte annuelle, des collégiens sont venus découvrir la solognote, une race ancienne de la région. On compte 70 brebis et près de 100 kilos de laine sont à prélever ce vendredi matin. "On dirait qu'on va s'en servir pour faire un oreiller parce que c'est tout douillet", "on dirait que c'est de la barbe à papa, c'est comme des cheveux bouclés", racontent les enfants. En plus de sa robe beige, la brebis solognote se reconnaît à sa peau châtain. Au XIXe siècle, il y en avait plus de 300 000, mais elles ont failli disparaître de la région ces dernières décennies. Alors depuis deux ans, le domaine national de Chambord souhaite réimplanter cette race sur ses terres. Les bénéfices sont multiples. Délestées de leur manteau, les solognotes entament une petite transhumance pour retourner bonifier les terres du château. Dans les prochaines années, le domaine national souhaite accueillir une centaine de solognotes supplémentaires. TF1 | Reportage H. Corneille, S. Maloiseaux