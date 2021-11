Une troupe de majorettes championne d'Europe : la fierté d'un village du Beaujolais

Ce sont les nouvelles stars du Beaujolais. Treize majorettes championne d'Europe de leur discipline ont défilé avec leur coupe en tenue d'équipe de France. "C'est indescriptible, c'est magique", a lancé d'une d'entre elles. Dans le petit village de Cercié (Rhône), au milieu des vignes, les habitants ont tenu à célébrer leur victoire. Ils n'en reviennent toujours pas. "Beaucoup d'émotion" ; "C'est énorme ce qu'elles ont fait" ; "C'est un très joli titre" ; "On est fier d'elles", ont-ils affirmé. Le 23 octobre en Croatie, ces treize adolescentes ont remporté le titre face à la République Tchèque dans la catégorie Pompon. Mélissa et Inès sont majorettes depuis dix ans. Pour remporter le titre, les deux amies se sont entraînées plus de cinq heures par semaine. "C'est un sport difficile qui demande de l'assiduité et de la concentration", a expliqué leur coach Virginie Jaux. Le titre permet au village d'attirer de nouvelles recrues. Quatorze majorettes ont rejoint l'équipe depuis la rentrée.