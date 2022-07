Une usine à 5,7 milliards d'euros et 1 000 emplois en Isère

C'est un chiffre qui fait tourner la tête. La société STMicroelectronics, spécialisée dans les puces électroniques, va investir plusieurs milliards d'euros à Crolles d'ici à 2030. En pleine pénurie de composants électroniques, la nouvelle ravit les salariés de l'usine. "On va continuer à avoir une force de frappe importante au niveau de la région, donc c'est plutôt bien. Et cela permet de briller encore plus au niveau mondial" ; "Ça va permettre d'embaucher bien plus de personnes", se réjouissent certains. Plus d'emplois, c'est justement l'objectif du projet. Dans les prochaines années, 1 000 nouveaux postes devront être créés. Une bonne nouvelle pour les habitants et les commerçants de cette petite commune iséroise. "C'est tout un bassin d'emplois et un dynamisme pour la région. C'est très important", confie un passant. Grâce à cet investissement exceptionnel, l’État espère faire de l'Hexagone le leader du marché des nouvelles technologies. Mais avec la hausse du nombre de salariés, certains redoutent une répercussion sur le prix de l'immobilier, dans un secteur déjà tendu. TF1 | Reportage C. Eckersley, S. Thizy